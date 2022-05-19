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Manisa'da ikiz kardeşler boğularak yaşamını yitirmişti! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı

19.05.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 14 yaşındaki tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın ve Aziz Salih Gençtürk'ten okuldan çıktıktan sonra haber alınamadı. İkiz kardeşlerin daha sonra cansız bedenleri gölette bulundu. Kardeşlerin gölette boğularak öldüğü belirlendi. İkizlerden gelen acı haberin ardından bugün ortaya çıkan yeni ayrıntıyla acılar tazelendi.

Manisa'da ikiz kardeşler boğularak yaşamını yitirmişti! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan ve daha sonra gölette cansız bedenleri bulunan tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın ve Aziz Salih Gençtürk'ün (14), yaylada çadırda yaşayan ailelerine ulaşmak için 2 kilometreyi yürürken sıcaktan bunalıp, gölete girdikleri belirlendi.

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GÖLETİN ÇEVRESİNDE KIYAFETLERİ BULUNDU

Turgutlu'nun kırsal İzzettin Mahallesi'ndeki 75'inci İlkokulu ve Ortaokulu'nda taşımalı sistemde eğitim gören, 8'inci sınıf öğrenicisi, tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın- Aziz Salih, dün okul çıkışı servisten Yakuplar Mahallesi'nde indi. İkizlerden saat 16.30'dan itibaren haber alınamadı. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında, orman yangınları için oluşturulan gölet çevresinde 2 kardeşe ait kıyafetler bulundu.

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Bunun üzerine aramalar, gölette yoğunlaştırıldı. Bölgeye, jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, iş makineleriyle sevk edildi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle su tahliyesi yapmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri, 4 metre derinliğindeki gölette 2 kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Acı haberi alan yakınları ise gölet kenarında sinir krizi geçirdi.

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SICAKTAN BUNALINCA SERİNLEMEK İSTEMİŞLER

Gençtürk kardeşlerin, servisten Yakuplar Mahallesi'nde indikten sonra komşu Sinirli Mahallesi'ndeki yaylada çadırda yaşayan ailelerinin yanına ulaşmak için yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürürken sıcaktan bunalıp, serinlemek amacıyla 'Gölete girmek yasaktır' uyarısı bulunan ve tel örgüyle çevrili olan, orman yangınları için oluşturulan gölete girdikleri belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. İkizlerin cenazeleri, ikindi vakti ailelerinin yaşadığı Sinirli Mahallesi'ndeki camide kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek. (DHA)

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