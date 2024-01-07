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  4. Manisa'da kan donduran cinayet! Yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu! Komşusu gözaltında

Manisa'da kan donduran cinayet! Yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu! Komşusu gözaltında

07.01.2024 20:34 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ulviye Eskici evinde boğazı kesilmiş vaziyette ölü olarak bulundu. Kan donduran cinayeti araştıran polis ekipleri talihsiz kadının komşusunu gözaltına aldı.

Manisa'da kan donduran cinayet! Yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu! Komşusu gözaltında

Kırkağaç’ın Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak’ta Neva Apartmanı'nın 1. katında ikamet eden 85 yaşındaki Ulviye Eskici’den haber alamayan şehir dışındaki yakınları, mahalle muhtarı Mesut Ergüven’e ulaştı. Muhtar Ergüven ve yaşlı kadının yakınları kapıyı açarak içeri girdiler.

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KOMŞUSU GÖZALTINDA

Ulviye Eskici’yi boynunda kan izi ile ölü olarak bulan Muhtar Mesut Ergüven ve beraberindekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Eskici’nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından Ulviye Eskici ile aynı apartmanda oturan komşusu T.K. (33) polis tarafından gözaltına alındı.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İki çocuk annesi Ulviye Eskici, bugün Kırkağaç Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
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