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Manisa Turgutlu'daki cenazede pompalı tüfekle saldırı! Ağabey ve yengesini vurdu

01.12.2020 15:16 | Son Güncelleme:
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Manisa Turgutlu'daki cenazede pompalı tüfekle saldırı! Ağabey ve yengesini vurdu

Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde kan aktı. Tır şoförü T.A., ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı. T.A'nın olaydan önce "Cenazeye gelme, seni vururum." diyerek ağabeyini tehdit ettiği öne sürüldü.

Turgutlu Şehir Mezarlığı'nda halalarının cenaze töreninde karşılaşan T.A. ile ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A. (35) arasında tartışma yaşandı. T.A, şoförü olduğu tırdan aldığı pompalı tüfekle, ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A'yı (35) vurdu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Murat ve Ayşegül A, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, T.A'yı gözaltına aldı.

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'CENAZEYE GELME, SENİ VURURUM' DİYE TEHDİT ETİMŞ

Ağabeyi ile T.A. arasında uzun süredir küslük bulunduğu, halalarının ölüm haberini aldığında da T.A'nın, "Cenazeye gelme, seni vururum." diyerek ağabeyini tehdit ettiği öne sürüldü.

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(AA)

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