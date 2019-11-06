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Manisa'da yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:28 | Son Güncelleme

Manisa'da yaşlı kadının evinden 6 kamyon çöp çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde zihinsel engelli anne ile oğlunun yaşadığı evden, belediye ekiplerince 6 kamyon çöp çıkarıldı.

Zaferiye Mahallesi Şehit Yüzbaşı Salih Sokağı'nda zihinsel engelli oğlu T.D. (50) ile yaşayan anne M.D'nin (82) evinden kötü kokular gelmesi üzerine, vatandaşlar belediyeye başvurdu.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, M.D'nin evinde karton, plastik, evsel atık, eski eşya ve teneke atık istiflediğini belirledi.

Kaymakamlıktan alınan özel izinle evde temizlik çalışması yapan ekipler, buradan 6 kamyon çöp çıkardı. Ekipler, daha sonra evi dezenfekte etti.

Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hayrettin Yeşil, aynı evden daha önce de 10 kamyon çöp çıkardıklarını belirterek, "Teyzemiz bu davranışı zihinsel rahatsızlığı nedeniyle sürekli tekrarlıyor." dedi.

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