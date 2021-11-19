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  4. Mansur Yavaş açıkladı! Ankara'da apartmandaki patlamanın nedeni ortaya çıktı

Mansur Yavaş açıkladı! Ankara'da apartmandaki patlamanın nedeni ortaya çıktı

19.11.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören’de patlama meydana gelen binada incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, patlamanın kaynağının ilk başta doğal gazdan zannedildiğini, yapılan incelemelerde tüpten kaynaklandığının tespit edildiğini açıkladı.

Mansur Yavaş açıkladı! Ankara'da apartmandaki patlamanın nedeni ortaya çıktı

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlama seslerini duyan komşular, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri patlama sonrasında apartmanda göçük olduğunu tespit ederken, çok sayıda AFAD, ANDA, UMKE ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri Muhammed Kahtan (35), Melek Kahtan (2), Useme K. (5), Umutcan Yeter (21), Beyzagül Y. (15), Zine Abdülkerim El Vahap'ı (25) göçük altından çıkardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Muhammed Kahtan ve kızı Melek Kahtan yaşamını yitirdi. Vücutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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"ENKAZI KALDIRMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, patlama yaşanan binayı inceledi. Yavaş, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Dün gece buradaki patlama ihbarı üzerine buradaki itfaiye ekiplerimiz hemen 2 dakika içerisinde orada olmuşlar. Binanın arka tarafında kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın mutfağında gerçekleşiyor patlama. Önce doğal gaz zannediliyor ama öyle olmadığı ve tüp patlaması olduğu anlaşılıyor. Iraklı Türkmen bir aile. Baba ve en küçük çocuk maalesef hayatını kaybediyor. 5 yaşındaki bir çocuk. Onun da durumu ağır. İçeride başka kimse yok. Köpekli aramalar yapılmış. Eski bir bina. Arkadaşlarımız Keçiören Belediyemiz ile birlikte incelemelerini sürdürüyorlar. Biraz sonra enkazı kaldırmaya başlayacaklar” diye konuştu.

"TÜP PATLAMASI OLDUĞU KESİNLEŞTİ"

Yavaş, yaralılar ve binanın durumu hakkında şunları söyledi:

“4 yaralının durumu ağır maalesef. O patlamanın olduğu yerdeki yaralılar ağır. Çevredeki binalarda görünürde bir hasar yok ama arkadaşlarımız Keçiören ve Büyükşehir'in teknik ekipleri inceleme yapıyorlar. Tüp patlaması olduğu kesinleşti. Doğal gaz hattı aboneliği var görünüyor ancak abone olan aile zaten tesadüfen yokmuş burada. Ankara dışındalarmış. Ama o aboneliğin kullanılmadığı tespit ediliyor. Bina kaldırılacak, zaten kentsel dönüşüm kapsamında.”

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Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürerken, patlamanın olduğu bina ve çevresinde çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

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patlama Mansur Yavaş Ankara Keçiören
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