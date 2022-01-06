Mansur Yavaş duyurdu! 5 bin 543 memur SDS müjdesi: Yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ödenmeyen ya da farklı oranlarda uzun aralıklarla verilen sosyal denge tazminatını memurlara yeniden ödemeye başlandığını duyurdu. Yavaş, yaptığı açıklamada "Toplam 5 bin 543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı’nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

BAYRAMLARDA YÜZDE 120 OLARAK UYGULANACAK

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan memurlara bayramlarda ise bu oran yüzde 120 olarak uygulanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, “Büyükşehir Belediyemizde, ASKİ’de ve EGO Genel Müdürlüğümüzde görevli toplam 5 bin 543 kadrolu-sözleşmeli memura Sosyal Denge Tazminatı’nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık. Bayramlarda ise bu oranı yüzde 120 olarak belirledik. Ekonomik gidişata karşı elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.





