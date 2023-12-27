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Mansur Yavaş'ın karşısına Oktay Vural mı? İYİ Partili isim 'Ankara' iddialarına canlı yayında bizzat yanıt verdi

27.12.2023 07:06 | Son Güncelleme:
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CHP-İYİ Parti işbirliğinin sonra ermesiyla gözler büyükşehirlere çevrilirken, özellikle Ankara yerel seçim sonuçları şimdiden merak ediliyor. İYİ Parti'nin Ankara'da kimi aday göstereceği henüz açıklanmazken; aday gösterileceği konuşulan isimlerin başında yer alan Oktay Vural'dan açıklama geldi. 'Mansur Yavaş karşısında aday siz misiniz?' sorusuna yanıt veren Vural, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mansur Yavaş'ın karşısına Oktay Vural mı? İYİ Partili isim 'Ankara' iddialarına canlı yayında bizzat yanıt verdi

Ankara yerel seçim sonuçları şimdiden merak konusu oldu. Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti işbirliğinin sona ermesiyle muhalefet cephesinde yeni bir döneme girildi. İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceğini duyururken, gözler büyükşehirlere çevrildi.

İYİ PARTİ, MANSUR YAVAŞ'IN KARŞISINDA KİMİ ADAY GÖSTERECEK?

Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin hangi isimleri aday göstereceği merakla beklenirken, ülkücü gelenekten gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısında kimin aday gösterileceğiyle ilgili kulisler de hareketlendi.

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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

TV 100'de soruları yanıtlayan İYİ Partili Vural, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

OKTAY VURAL, ANKARA'DA ADAY OLACAK MI?

Vural'a canlı yayında "Ankara’da sizin bir adayınız olacak. Bu artık kesin ve net. Ankara’da aday isimleri olarak Kürşad Zorlu’nun ismi duyuluyor, Servet Avcı’nın ismi duyuluyor. Ama en çok da sizin isminiz duyuluyor. Siz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday mısınız? Veya aday olmanıza dair partinizden ya da parti tabanınızdan bir talep geldi mi?" sorusu yöneltildi.

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İYİ Partili Vural, şu ifadeleri kullandı;

"Ben biliyorsunuz Genel Seçimlerden sonra İYİ Parti’ye katıldım. İYİ Parti muhakkak Ankara ve İstanbul’da sevgili Ankara ve İstanbulluların İYİ Parti’nin bu siyaset anlayışını da yansıtacak ve o yörelere yerelde hizmet verecek çok nitelikli insanları aday göstereceğine inanıyorum. Bu süreçle ilgili söyleyebileceğim hususlar sadece bunlardır. Onun dışında benimle ilgili olanların hepsinin bir spekülasyon olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

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AKŞENER İSTERSE ADAY OLUR MU?

"Peki Meral hanım, “Sayın Vural buyurun adayımız olun” dedi diyelim. Ne yaparsınız?" sorusunu ise Vural "Olmayan ergi metodu ile nasıl sonuç alabileceğiz? Mesela size sorsam ; siz acaba kesin kazanılacak bir yerden aday yapılsanız evet der misiniz? Cevabı bilinmeyen sorular olunca sorularla cevap vermek en iyi yöntemdir." diyerek cevapladı.

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