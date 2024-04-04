Mansur Yavaş'ın katıldığı Keçiören'deki devri teslim töreninde dikkat çeken anlar! T.C. tabelası belediye binasına takıldı

Keçiören’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı.

Ankara’nın Keçiören belediyesi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde el değiştirdi. Seçimi AK Partili Zafer Çoktan’ın önünde kapatan CHP’li Mesut Özarslan, Keçiören’in yeni belediye başkan oldu. Devir teslim töreni için belediye binası önünde binlerce kişi toplanırken, Mesut Özarslan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş da birer konuşma yaptı.

"OLMASI GEREKEN YERE KOYDULAR"

Mansur Yavaş'ın kürsüye çıktığı anda ise eski dönemde sökülen “T.C.” tabelası belediye binasına yeniden takıldı.



Mansur Yavaş da "Ben ilk göreve geldiğimde bir gazeteci bana 'T.C. tabelasını mı taktınız?' diye sormuştu. Ben 'Zaten olması gereken yere koyduk' dedim. Şimdi de T.C. tabelasını olması gereken yere koydular" ifadelerini kullandı.



Törende yaşanan o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.







