Mansur Yavaş krizi derinleşiyor: Aday yapmayın!

CHP’nin bugüne kadar aday gösterdiği 93 ilçe belediyesi dışında kalan İYİ Parti’yle işbirliği kapsamındaki 21 büyükşehir belediyesinin bulunduğu illere bağlı 294 ilçe belediyesi için iki partinin aday belirleme çalışmalarına başladığı öğrenildi. İşbirliği yapılacak belediyelerde her iki partinin de adaylarını tabanların hassasiyetlerine göre belirleyeceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, İYİ Parti’nin CHP’ye Ankara için Mansur Yavaş’ın aday gösterilmemesi önerisinde bulunduğu da belirtildi. CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının 24 Aralık’tan 18 Aralık tarihine çekilmesiyle birlikte bazı sürprizlerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

İSTANBUL AÇIKLANABİLİR

Kulislerde 18 Aralık’taki PM toplantısında İstanbul Büyükşehir adayının da açıklanabileceği iddia ediliyor. Öte yandan İYİ Parti heyeti CHP’ye belirleyeceği Ankara adayının Mansur Yavaş olması durumunda İYİ Parti tabanının buna sıcak bakmayacağı görüşünü bildirdi. İYİ Parti heyetinin Yavaş’ın kendilerini reddetmesi nedeniyle tabanlarının bu isme tepkili olduğunu söylediği öğrenildi.