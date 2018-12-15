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Mansur Yavaş krizi derinleşiyor: Aday yapmayın!

SEÇİM HABERLERİ  | 15.12.2018 07:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti heyetinin CHP’ye, belirleyeceği Ankara adayının Mansur Yavaş olması durumunda İYİ Parti tabanının buna sıcak bakmayacağı görüşünü bildirdiği öğrenildi. Öte yandan, bazı CHP PM üyelerinin Yavaş’ın aday olarak gösterilme ihtimaline karşılık önerge hazırlığı yaptığı belirtildi.

Mansur Yavaş krizi derinleşiyor: Aday yapmayın!

CHP’nin bugüne kadar aday gösterdiği 93 ilçe belediyesi dışında kalan İYİ Parti’yle işbirliği kapsamındaki 21 büyükşehir belediyesinin bulunduğu illere bağlı 294 ilçe belediyesi için iki partinin aday belirleme çalışmalarına başladığı öğrenildi. İşbirliği yapılacak belediyelerde her iki partinin de adaylarını tabanların hassasiyetlerine göre belirleyeceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, İYİ Parti’nin CHP’ye Ankara için Mansur Yavaş’ın aday gösterilmemesi önerisinde bulunduğu da belirtildi. CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının 24 Aralık’tan 18 Aralık tarihine çekilmesiyle birlikte bazı sürprizlerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

İSTANBUL AÇIKLANABİLİR

Kulislerde 18 Aralık’taki PM toplantısında İstanbul Büyükşehir adayının da açıklanabileceği iddia ediliyor. Öte yandan İYİ Parti heyeti CHP’ye belirleyeceği Ankara adayının Mansur Yavaş olması durumunda İYİ Parti tabanının buna sıcak bakmayacağı görüşünü bildirdi. İYİ Parti heyetinin Yavaş’ın kendilerini reddetmesi nedeniyle tabanlarının bu isme tepkili olduğunu söylediği öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ'A KARŞI ÖNERGE

Öte yandan kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara adaylığı için Yavaş’ı düşündüğü ancak PM’den Yavaş’ın isminin geçmesinin çok zor olduğu ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre Yavaş’ın aday olarak gelmesine karşı bazı PM üyelerinin de önerge hazırlığı yaptığı belirtiliyor. PM’de 11 üyenin imzasıyla verilecek önerge doğrultusunda oylamanın gizli yapılarak üyelerin çekinmeden oy kullanmasının amaçlandığı belirtiliyor.

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