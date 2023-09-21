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Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu! 'Yasal işlem yapılacak' diyerek vatandaşlara çağrı yaptı

21.09.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir" dedi.

Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu! 'Yasal işlem yapılacak' diyerek vatandaşlara çağrı yaptı

Ankara'daki Özel Halk Otobüsü sahiplerinin, zarar ettikleri gerekçesiyle ücretsiz taşıma hakkı olanları artık taşamayacaklarını açıklamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili bir açıklama yaparak vatandaşlara çağrıda bulundu. Kendilerine bildirilmesi halinde kanuna uymayan ve sözleşmeye aykırı hareket eden otobüslerin trafikten men edileceğini belirten Yavaş, gelir desteğinden de mahrum kalacaklarını ifade etti.

Yavaş paylaşımında şunları ifade etti:

"Sevgili hemşehrilerim göreve geldiğimizden beri artan maliyetlere rağmen toplu ulaşım kullananlar Belediyemizce sübvanse edilerek ucuz taşımacılık yapmaktayız. Ego’nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır.

Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu’nun 62.maddesine aykırı olarak Ego’nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir.

Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir.

Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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