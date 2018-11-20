HABER

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

SEÇİM HABERLERİ  | 20.11.2018 07:39 | Son Güncelleme

İsmi CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Mansur Yavaş, sessizliğini bozdu. Adaylık için iki parti arasındaki görüşmeyi beklediğini belirten Yavaş, "Aday olmam halinde, seçimi kesin olarak kazanacağımı biliyorum. O konuda hiçbir tereddüdüm yok. Seçimi yüzde 100 alırım" dedi.

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: Kesin kazanırım

İsmi CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Mansur Yavaş, yerel seçim öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hakkında net ifadeler kullandı.

"Hiçbir partiye adaylık başvurusunda bulunmadım" diyen Yavaş, " Ancak konu Ankara olunca geçen seçimden dolayı akla direkt ben geldim. Televizyonlarda sürekli tartışıldım. Anketler de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi hem CHP'den, hem İYİ partiden ‘adayımız olsun' denilirken, bir de AKP anketinden de ismim önde çıktı. Yaptığım bir açıklamada, ‘Ankara 23 yıldır tahrip edilmiştir. Bunun için partilerin bir araya gelip uzlaşmayla Ankara'nın yönetilmesini istemeleri gerekir. Çünkü, başkentimiz Ankara, başkent olmaktan çıkarıldı, kent olmaktan da çıkarıldı. Buna karşı itiraz eden kesimlerin iyi bir yönetim için bir araya gelmesi gerekir' dedim" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLİNCE ROZET ÇIKARILMALI"

Mansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konu Mansur Yavaş değil, ortak noktamız Ankara olması gerekir. Aday kim olursa olsun, başkente layık bir Ankara için davranmalı. Rozetsiz başkan durumu ortaya çıkarsa Ankara'da başkan, projelerini daha rahat uygular. Bu görüşteyim. Bu aslında izah gerektirmeyecek bir konudur. Buna rağmen, ‘Canım böyle şey mi olur, rozetsiz başkan olur mu, seçilirse nasıl olsa rozeti çıkarır' itirazları oldu. Evet, belediye başkanı seçilince rozetini çıkarmalı. Melih Gökçek'le, Mustafa Tuna arasındaki fark, neden rozetsiz başkan olması gerektiğinin de en önemli göstergesi. Gökçek gittiğinden bu yana Ankara'da huzur var."

O GÖRÜŞMEYİ BEKLİYOR

Adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesini beklediğini söyleyen Yavaş, "Beraber hareket ettiğim arkadaşlarımla cumartesi günü toplanıp aday olup olmamayı konuştum. CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılacak görüşmenin beklenmesine karar verdik" dedi.


PARTNERUçağın arkasına geçtiler! Çiftin yaptıkları herkesi şoke ettiUçağın arkasına geçtiler! Çiftin yaptıkları herkesi şoke etti
AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!
AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimlerAK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş CHP İYİ parti yerel seçim seçim sonuçları seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Jet Sosyete dizisinde Avrupa Yakası sürprizi!

Jet Sosyete dizisinde Avrupa Yakası sürprizi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Yerel seçim anket sonucunda ilginç detaylar! Seçmen neye göre oy verecek?

Yerel seçim anket sonucunda ilginç detaylar! Seçmen neye göre oy verecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

Araştırma şirketinden ittifaklı-ittifaksız yerel seçim senaryoları

Araştırma şirketinden ittifaklı-ittifaksız yerel seçim senaryoları

Mansur Yavaş 'doğru haber budur' dedi ve Twitter'dan paylaştı

Mansur Yavaş 'doğru haber budur' dedi ve Twitter'dan paylaştı

'Kriz' anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte AK Parti seçmeninin yanıtları

'Kriz' anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte AK Parti seçmeninin yanıtları

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.