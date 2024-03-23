Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a takas teklifi! "Onda birini versen de olur"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya'da vatandaşlara hitap etti. Mansur Yavaş'ın gündeminde, son dönemde mal varlığını açıklamasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok vardı. Yavaş'tan Altınok'a ilginç bir takas teklifi geldi.

"ONDA BİRİNİ VERSEN DE OLUR"

Yavaş, Altınok'un kendisine Londra'daki evinin onun bütün malları edeceği yönündeki açıklamasına şu sözlerle yanıt verdi.

“Benim Londra’daki evim, onun bütün malları edermiş. Öyle diyor.

İstiyorsan malları takas edelim, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım. İnşallah yalanlarını yüzlerine çarpacağız."







