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  4. Mardin AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, görevinden istifa etti

Mardin AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, görevinden istifa etti

27.06.2024 18:11
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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Alma, "23 Mart 2023 tarihinden bu yana büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevimden Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin elini rahatlatmak amacıyla görevden af talebim, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda kabul edildi" açıklamasını yaptı.

Mardin AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, görevinden istifa etti

AK Parti Mardin İl Başkanlığı’nı 23 Mart 2023’ten bu yana yürüten Vahap Alma, teşkilat mensuplarıyla yaptığı toplantının ardından görevinden affını istediğini, kararın da genel merkez tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

"LİDERİMİZİN VE PARTİMİZİN EMRİNDE HAZIR BEKİYORUZ"

Görevi süresince emeği geçenlere teşekkür eden Alma, “23 Mart 2023 tarihinden bu yana büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevimden Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin elini rahatlatmak amacıyla görevden af talebim, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda kabul edildi. Öncelikle bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman şova ve gösterişe kaçmadan sadece işini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bu kardeşinize hakkınızı lütfen helal edin. Her birinizle ayrı ayrı hukuklarımız, güzel günlerimiz oldu. O zor şartlara rağmen şakalaşmasını, gülmesini, ağlamasını da bildik. Ben sizden razıyım Allah’ta sizden razı olsun. Unutulmamalı ki bu ne bir başlangıçtır ne de sondur. Tekrar bize hangi görev verilirse verilsin, bizden istenen ne olursa olsun liderimizin ve partimizin emrinde olarak hazır bekliyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah’a emanet olun” dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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