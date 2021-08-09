Mardin'de eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki teröristin güvenlik güçlerinde etkisiz hale getirildiğini, operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındığını belirtti.
Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi. Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
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