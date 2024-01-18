Mardin'de feci kaza! Cipin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Artuklu-Kızıltepe karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı mevkiinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen cip, Bilal Önder (22) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada çarpışma şiddetiyle motosikletiyle birlikte yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Önder, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





