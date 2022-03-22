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  4. Mariupol’de Ukrayna ve Rus tanklarının savaşı böyle görüntülendi

Mariupol’de Ukrayna ve Rus tanklarının savaşı böyle görüntülendi

22.03.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın yoğun bombardımanı altındaki Ukrayna’nın Mariupol’de yıkım her geçen gün artıyor. Rusya ordusuna ve Ukrayna ordusuna bağlı tankçıların çatışmaları kentte devam ediyor. İki ordu arasındaki tank savaşları ise kameralara yansıdı.

Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rusya ordusu ve Ukrayna ordusuna bağlı tankçıların çatışmaları devam ediyor.

RUS BİRLİKLERİNE TANKLARLA DİRENİYORLAR

Rus ordusuna bağlı milislerin oluşturduğu Donetsk Halk Milisleri tankçı birlikleri kentte birçok noktada Ukrayna ordusuna saldırmaya devam ederken, Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu’da Rus birliklerine tanklarla direnmeyi sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Mariupol’deki Ukrayna askerlerine ve paralı asker gruplarına silah bırakma çağrısında bulunurken, Ukrayna askerleri ise bu çağrıya aldırış etmeyerek kenti savunmaya devam ediyor. (İHA)

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