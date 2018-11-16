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Mark Zuckerberg çıldırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.11.2018 11:56 | Son Güncelleme

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, Apple’ın CEO’su Tim Cook’a nispet yapan açıklamalarda bulundu Mark Zuckerberg, üst yöneticilerine Apple’ın iPhone’u yerine Android telefon kullanmalarını emretti.

Mark Zuckerberg çıldırdı!

Apple ile Facebook arasında geçtiğimiz dönemde ilginç bir sürtüşme yaşanmıştı. Kullanıcılarının verilerini sızdıran ve bu veriler ile Amerika seçimlerinin manipüle edilmesine neden olan Facebook, zor günler geçirmişti.

Ortalık karışırken Apple’ın CEO’su Tim Cook‘a siz bu duruma düşseniz ne yapardınız? sorusunu yönetilmiş ve bay Cook biz bu duruma düşmeyiz çünkü bizim müşterilerimiz birer ürün değil şeklinde cevap vermişi.

Bu açıklamanın ardından Mark Zuckerberg bugün bir karar aldığını açıkladı. Facebook CEO’su Zuckerberg; üst yönetimde ve diğer tüm çalışanlarına Apple’ın iPhone’u yerine Android telefon kullanmalarını emretti. Zuckerberg’ün böyle bir emir vermesi ise tüm teknoloji dünyasında garipsendi.

iOS‘in Android’e göre gizlilik açısından çok daha güvenli olduğu aşikar. Güvenlik sorunlarından ağzı bir güzel yanan Zuckerberg’ün hala Android‘de ısrarcı olması ilginç. İlerleyen günlerde acaba bunun altında olası bir Facebook ve Google işbirliği mi yatıyor sorusu kafaları meşgul edecek gibi görünüyor.

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Facebook Mark Zuckerberg Apple tim cock iPhone

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