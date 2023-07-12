Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gözdağı! İki MMA efsanesiyle antrenman fotoğrafı paylaştı

En başarılı iki modern MMA dövüşçüsünün arasında WhatsApp, Instagram, Threads ve Facebook'un sahibi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg...

Bir süredir Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Twitter'ın sahibi Elon Musk arasında bir kafes dövüşü olacağına yönelik söylentiler mevcut.

İKİ TEKNOLOJİ MİLYARDERİNİ KARŞI KARŞIYA GETİREN OLAY GEÇEN AY YAŞANMIŞTI

Geçen ay yaşanan olayda, Meta'nın yakında Twitter'a rakip olarak Threads adında bir platform başlatabileceğine yönelik söylentilere yanıt veren Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir Twitter kullanıcısının "Dikkatli olsan iyi olur @elonmusk ju jitsu yaptığını duydum" demesine karşılık "Kafes maçına hazırım" diye yazmıştı.

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın CEO'su Zuckerberg ise buna "Bana konum gönder" şeklinde cevap vermişti.

ANTRENMAN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ise Lex Fridman'ın paylaştığı tweet'e dayanarak, Elon Musk'ın Mark Zuckerberg ile olası bir karşılaşma öncesinde eski UFC şampiyonu Georges St-Pierre ile bir antrenman seansına katıldığı ortaya çıkmıştı.

Had a great training session with @elonmusk, @GeorgesStPierre, and John Danaher last night. Everything about this was epic! pic.twitter.com/SkQLA0sYwI — Lex Fridman (@lexfridman) July 3, 2023

BENZER BİR HAMLE DE ZUCKERBERG'DEN

Şimdi ise benzer bir gözdağı Mark Zuckerberg'den gelmiş gibi görünüyor.

Çünkü Mark Zuckerberg, iki MMA efsanesiyle antrenman yaparken çekilmiş fotoğraflar paylaştı.

Meta CEO'sunun resmi Instagram hesabından görülebilen fotoğraflarda Zuckerberg'in sağında Israel Adesanya, solunda Alex Volkanovski duruyor.

Üç fotoğraftan oluşan paylaşımda Zuckerberg ile Elon Musk arasında geçmesi muhtemel kafes dövüşüne gönderme yapıldığı söyleniyor.

Mark Zuckerberg ile Elon Musk'ın gerçekten de dövüşüp dövüşmeyeceği ise bilinmiyor. Olası dövüş için herhangi bir tarih veya mekan ise açıklanmadı.

