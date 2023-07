Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gözdağı! İki MMA efsanesiyle antrenman fotoğrafı paylaştı

En başarılı iki modern MMA dövüşçüsünün arasında WhatsApp, Instagram, Threads ve Facebook'un sahibi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg...

Bir süredir Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Twitter'ın sahibi Elon Musk arasında bir kafes dövüşü olacağına yönelik söylentiler mevcut.

Geçen ay yaşanan olayda, Meta'nın yakında Twitter'a rakip olarak Threads adında bir platform başlatabileceğine yönelik söylentilere yanıt veren Twitter'ın sahibi Elon Musk, bir Twitter kullanıcısının "Dikkatli olsan iyi olur @elonmusk ju jitsu yaptığını duydum" demesine karşılık "Kafes maçına hazırım" diye yazmıştı.

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın CEO'su Zuckerberg ise buna "Bana konum gönder" şeklinde cevap vermişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Lex Fridman'ın paylaştığı tweet'e dayanarak, Elon Musk'ın Mark Zuckerberg ile olası bir karşılaşma öncesinde eski UFC şampiyonu Georges St-Pierre ile bir antrenman seansına katıldığı ortaya çıkmıştı.

Had a great training session with @elonmusk, @GeorgesStPierre, and John Danaher last night. Everything about this was epic! pic.twitter.com/SkQLA0sYwI