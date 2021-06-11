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Market çalışanları aşı olacak mı? Bakkal, manav, kasap ve fırıncılara aşı sırası ne zaman gelecek?

11.06.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedariğinin hızlanması ile beraber aşılama çalışmalarının da büyük bir özveriyle devam ettiğini vurguladı. Bunun yanında birkaç gündür çeşitli yaş ve meslek gruplarının aşı randevularında da esnekliğe gidiliyor. Hızlı bir şekilde aşılama çalışmalarının tamamlanması planlanırken, market çalışanları ve diğer gıda sektörü çalışanları için de aşı açıklaması yapıldı. Peki bakkal, manav, kasap ve fırıncılara aşı sırası ne zaman gelecek?

Market çalışanları aşı olacak mı? Bakkal, manav, kasap ve fırıncılara aşı sırası ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde aşılama çalışmalarının hızla bir şekilde yapılması için çalışmalarda bulunduklarını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda bir günde 3 meslek grubu için aşı randevusunun açıldığını duyurdu. Bu kapsamda gıda sektörü çalışanları için de aşı randevusu açılmış oldu.

MARKET ÇALIŞANLARI NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Bakan Koca, 10 Haziran’dan itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

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YENİ GRUPLAR HIZLA AÇILIYOR!
Aynı gün içerisinde üç grubun daha aşı öncelik programına alındığını açıklayan Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." dedi.

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Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada, “Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler. Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık.” Dedi.

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