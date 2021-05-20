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Market çalışma saatleri | Marketler kaça kadar açık? Hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri…

20.05.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05:00’de tam kapanma sürecinin son bulmasıyla beraber, İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir genelge yayımlandı. “Kademeli Normalleşme” genelgesinde yeni yasakların nasıl olacağı ve market çalışma saatleri hakkında da yeni düzenlemeler yapıldı. 17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak olan genelge yasakları için araştırmalar halen sürüyor.

Market çalışma saatleri | Marketler kaça kadar açık? Hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri…

Yeni yayımlanan “kademeli normalleşme” genelgesine göre, hafta içi 21:00 – 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, hafta sonları ise eskiden olduğu gibi kesintisiz bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Buna göre Cuma günü akşam saat 21:00’de başlayan kısıtlama Pazartesi sabahı 05:00’de son bulacak.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Tam kapanmanın ardından koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte kontrollü normalleşme dönemi başladı. Hafta sonları ve hafta içi market çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmiş, pazar günleri ise zincir marketler alınan tedbirler neticesinde kapatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Kademeli normalleşme” döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00 - 5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

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Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi - Pazar günlerinde; bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Hafta içinde ise sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatler içinde marketler ve bakkallar hizmetlerini sürdürecek.

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İçişleri Bakanlığı normalleşme

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