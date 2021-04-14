Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri

13 Nisan tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın önlemleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kısmi kapanmaya geçildiğini duyuran Erdoğan’dan sonra, İçişleri Bakanlığı da yeni genelgeyi yayımladı. Vatandaşların ise yeni kararlardan sonra en çok araştırdığı konular arasında market çalışma saatleri yer aldı. A101, ŞOK ve BİM gibi zincir marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Kabine toplantısından çıkan kararlar Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bakanlık ise maddeleri sıraladı. İşte, o kararlar:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.