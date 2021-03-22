HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire gözaltına alındı

Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire gözaltına alındı

22.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da müşteri gibi gittiği iki ayrı marketten gıda maddesi çaldığı iddia edilen hemşire, polis tarafından gözaltına alındı.

Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire gözaltına alındı

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’ndaki iki ayrı markette meydana geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen H.H.Ö. (34), gittiği marketlerde yanında götürdüğü çantaya koyduğu kaşar peyniri, kuruyemiş ve çeşitli gıda maddelerinin parasını ödemeden yalnızca aldığı ekmeğin parasını kasada ödeyip kaçtı.

Emekli karı-koca, başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulunduEmekli karı-koca, başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu

İki ayrı marketten aynı yöntemle hırsızlık yaptığı tespit edilen H.H.Ö., şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.H.Ö., savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
'Dünyanın en güzel teşekkürü' Bu görüntüye beğeni yağıyor'Dünyanın en güzel teşekkürü' Bu görüntüye beğeni yağıyor
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Doç. Dr. İbrahim Gündoğan apartmandan düşerek hayatını kaybetti

Doç. Dr. İbrahim Gündoğan apartmandan düşerek hayatını kaybetti

Emekli karı-koca, başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu

Emekli karı-koca, başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu

Yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğu bulundu

Ayakkabısız kaçmışlardı! Nedeni ortaya çıktı

Milyonların hayran kaldığı 'teşekkür' videosu!

'Dünyanın en güzel teşekkürü' Bu görüntüye beğeni yağıyor

Bağcılar'da dehşet! Eve gelen 4 kişi kadını öldürüp kaçtı

Bağcılar'da dehşet! Eve gelen 4 kişi kadını öldürüp kaçtı

Banka şubesine maskesiz girmek isteyen anne-kız polise 40 dakika direndi

Maske için 40 dakika boyunca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.