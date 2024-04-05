Marketlere akın ettiler, harıl harıl alışveriş yaptılar! Bankalara da "Hazır olun" talimatı gitti: İsrail'den panik görüntüleri

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen saldırı İsrail halkında telaşa yol açtı. İsrailli bir yetkili büyük çaplı gerginliğe ihtimal vermezken halk ise marketlere de bankalara da adeta hücum etti. Gelen görüntüler de telaşın boyutunu gözler önüne serdi.

"İNTİKAM SALDIRISINA KARŞI HAZIRLIKLAR VAR"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre adını açıklamak istemeyen İsrailli yetkili, "İran'a karşı geniş çaplı gerilimi tırmandırma konusunda gerçek bir ihtimal bulunmuyor ancak olası intikam saldırısına karşı hazırlıklar var." ifadesini kullandı.

Haberde, İsrail'deki hava savunma sistemleri, istihbarat ve devlet dairelerinin İran'ın misillemesine karşı acil durum hazırlığında olduğu belirtildi.

İSRAİLLİLER SÜPERMARKETLERE AKIN ETTİ

Olası bir İran saldırısı korkusuyla tansiyon yükselirken İsrailliler önlem almaya başladı. Süpermarketlere ve bankalara hücum eden İsraillilerin önemli miktarda nakit para çekmeye hazırlandığı bildiriliyor.

İran'la tırmanan gerilim İsrail halkında endişeleri arttırdı ve başta su ve konserve olmak üzere temel ihtiyaç maddelerini stoklamak için süpermarket akınlarına yol açtı.

Times of Israel'de yer alan habere göre İsrail'deki bazı marketler perşembe günü temel ihtiyaç malzemeleri, transistörlü radyolar ve elektrik jeneratörleri alımlarında artış olduğunu ancak kıtlık beklemediklerini bildirdi.

BANKALARA TALİMAT VERİLDİ: HAZIR OLUN!

Bankalara da İran'dan gelebilecek olası bir karşılık beklentisiyle ATM'lerden büyük ölçekli nakit çekimlerine hazırlanmaları talimatı verildi. Merkez Bankası, güvenlik endişelerinin nakit taleplerinin artmasına yol açtığı geçmiş örnekleri hatırlatarak, bu tür senaryolara hazırlıklı olunması için finans kuruluşlarına tavsiyelerde bulundu.

BÜYÜKELÇİLİK SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

AA'nın yer verdiği bilgiye göre; İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenlerin arasında bulunduğu, toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklamış, Tel Aviv yönetimi ise sessiz kalmaya devam etmişti. Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuğunu bildirmişti. Tel Aviv yönetimi, İran’ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti. İsrail ordusu, önceki gün, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurmuştu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





