Marketlerin açılış kapanış saati kaç oldu?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği genelge ile bakkal ve marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Vatandaş market alışverişi için market ve bakkalların açılış saatlerini sorgulamaya koyuldu. Peki marketler açık mı?

MARKETLER AÇIK MI?

Marketler için açılış ve kapanış saatleri düşük riskli, orta riskli ve yüksek risk grubundaki şehirlerde 07.00 ve 20.00 saatleri arası olarak belirlendi.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler haricinde manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işyerlerinin de açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00 ile 20.00 saatleri arasında olması belirlendi.



