Marketlerin çalışma saatleri | Marketler kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık?

Vatandaşlar marketler kaçta kapanıyor sorusunu araştırıyor. Genelge sonrası marketlerin çalışma saatleri alışverişe gitmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 17 Mayıs'ta yayınanlan son genelgeye göre marketler kaçta kapanıyor?

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK? MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ...

Son genelge ile marketlerin çalışma saatleri belirlenmişti. Pazartesi günü marketlerin açılış saatleri kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıkmak isteyen vatandaşlar, marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açıklanan marketlerin çalışma saatleri, 1 Haziran 2021 tarihinden sonra yani yarın tekrardan ele alınacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olan Cumartesi ve Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10.00 ve 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız dışında) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Haftanın diğer günlerinde yani hafta içi ise marketler saat 20.00'a kadar açık bulunabilecek.



