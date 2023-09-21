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Markette iğrenç taciz kamerada! Kadın müşterinin arkasından yaklaşıp...

21.09.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, bir zincir market şubesinde iğrenç bir taciz olayı yaşandı. Market çalışanı R.S. (23), müşteri olarak gelen Y.G.'nin (48) etek altı görüntüsünü çekti. R.S. gözaltına alınırken, taciz anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

İğrenç olay, salı günü Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine müşteri olarak gelen Y.G., alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi. Y.G.'nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S., elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı.

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R.S.'yi fark eden Y.G.'nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.'yi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan taciz, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Bursa taciz market

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