Markette kasiyeri dehşet anlarını anlattı! 'Beni dövmek için kapıda 15 dakika bekledi'

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre; markete alışveriş için gelen H.H.B market çalışanı Nurgül Koç (20), ile daha önce yaşadığı tartışmayı hatırlatarak hakaret etmeye başladı. Market çalışanı Koç kendisine hakaret eden H.H.B'yi uyarınca market içinde tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.H.B , Nurgül Koç'u itekleyerek yere düşürdükten sonra dakikalarca kafasına yumruk atarak darp etti. Daha sonra marketten çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Darp edilen market çalışanı Nurgül Koç, darp raporu alarak saldırgan H.H.B'den şikayetçi oldu.

"BENİ DÖVMEK İÇİN KAPIDA 15 DAKİKA BEKLEDİ"

Market çalışanı Nurgül Koç,(20) "Bu ayın başında personel eksikliğinden dolayı akşam 20.00'da marketi kapatıyorduk. O gün akşam saat 20.00'da kasayı kapattım içerideki müşterilerin çıkmasını bekliyorduk. O, kişi gelerek kapıyı açmamızı istedi. Biz de kapattığımızı söyledik. Ama ısrar etti, açmamız için biz kapıyı açmadık. Elini kapının altında bulunan boşluktan soktu, kapıyı açıp içeri girdi. Ben de kasayı kapattığımızı söyledim. Ürün alsa da geçemeyeceğimizi söyledim, beni dinlemeyip ürün aldı. Kasaya gelip bu ürünü geçeceksin diye zorladı. Ben kendisi uyardığımı kasanın kapalı olduğunu ve ürünü geçemeyeceğimi söyleyince sinirlenip elindeki ürünleri alarak dışarı çıktı. Ben de geri almak için peşinden koştum sokakta marketten aldığı salçayla bana vurmaya çalıştı. Yoldan geçen bir kişi araya girdi.O şekilde kurtuldum. Ürünü alıp markete geldiğimde peşimden gelerek beni dövmek için marketin kapısında 15 dakika bekledi. Ben dışarı çıkmayınca gitti. Aradan 17 gün geçtikten sonra tekrar geldi. Ben kapıda otururken bana bakarak hakaretlerde bulundu. Ben de "Market açık alışverişinizi yapabilirsiniz" dedim. Alışverişini yaptıktan sonra kasada tekrar denk geldik. Bana bakarak "Hadi bugün de ürünleri geçme de göreyim seni" dedi. Ben de "Ürünlerini alıp çıkabilirsin" dedim.

Sakinliğimi korumaya çalıştım. Bana hakarette bulundu. Çok ağır bir hakaret etti. Ben tepki gösterince üzerime yürüyüp itekledi. Ben sırtımı cama vurdum kendimi savunmak için ben de arkasından bir tane vurdum. Kendimi savunmak zorundayım çünkü, sonra tekrar üzerime yürüyerek saldırmaya başladı. Ben, yere düştüm ve kafama vurmaya devam etti darp raporu aldım. Bununla ilgili şikayette bulundum" dedi.

(DHA)







