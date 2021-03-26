HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

26.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla, vaka artışında Türkiye'de 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ilk sırada yer alan Yalova'da, Valilik tarafından ek tedbirler alındı. Vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerdeki restoran, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathaneler Cumartesi günleri yalnızca paket servis yapabilecek. Konaklama tesislerinde ise konaklayanlara servis yapılacak.

Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplandı. Vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerdeki işletmelerde paket servis yapılmasına karar verildi. Tesislerde konaklayan müşterilerin dışında günübirlik gelenlere ise servis yapılmayacağı açıklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı ek kararlar açıklandı.

Kararda şöyle denildi:

“Nüfusa oranla pozitif vaka sayısı Altınova Çavuşçiftliği Köyü, Altınova Hürriyet Mahallesi, Altınova Subaşı Beldesi, Çınarcık Esenköy Beldesi, Çınarcık Ortaburun Köyü, Çiftlikköy Çiftlik Mahallesi, Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Merkez Elmalık Köyü, Merkez Hacımehmet Köyü, Merkez Kazımiye Köyü, Merkez Kirazlı Köyü, Merkez Soğucak Köyü, Termal Akköy ve Termal Yeni Mahalle Köyü’nde yüksek görüldü. Umuma açık yeme içme ve dinlenme (restoran, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane vb.) yerleri 27.03.2021 Cumartesi günü sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Mekan içerisinde müşterilere servis yapılmayacak. Söz konusu bölgelerde otel vb. işletmeler sadece ‘konaklayan müşterilerine’ hizmet verebilecek. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi.”

Kulislerde bu iddia konuşuluyor: Ramazan'da tam kapanma mı olacak?Kulislerde bu iddia konuşuluyor: Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Boğaziçi gözaltıları için eyleme müdahale! Çok sayıda gözaltıBoğaziçi gözaltıları için eyleme müdahale! Çok sayıda gözaltı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Yalova normalleşme

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Boğaziçi gözaltıları için yapılan eyleme müdahale! Çok sayıda gözaltı var

Boğaziçi gözaltıları için eyleme müdahale! Çok sayıda gözaltı

Vaka artışıyla ilgili Prof. Dr. Altun'dan korkutan açıklama: Hızla üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz

Haritayı göstererek açıkladı! Hızla gidiyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaştan tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisine 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten iddianame

Charlie Hebdo dergisinin 4 yöneticisi hakkında iddianame

Berat kandili mesajları | Aileye, iş arkadaşına, patrona Berat Kandili mesajları

Aileye, arkadaşa en güzel Berat Kandili mesajları

Süveyş Kanalı nerede? Süveyş Kanalı uzunluğu nedir? Süveyş Kanalı ne zaman açıldı?

Süveyş Kanalı'nda deniz trafiği durdu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.