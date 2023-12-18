HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmara'daki son depremler büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı

Marmara'daki son depremler büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı

18.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da Gemlik körfezinde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası dün de Yalova Çınarcık merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen bu depremler, 'Büyük Marmara depreminin habercisi mi?' sorusunu akıllara getirdi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, yaşanan son depremleri değerlendirerek bu soruya canlı yayında yanıt verdi.

Marmara'daki son depremler büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı

Marmara'da son günlerde meydana gelen art arda depremler, vatandaşlarda korkuya neden oldu. Önce Bursa'da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde, sonra Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremler sonrası herkes, 'Büyük Marmara depreminin habercisi mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, akıllaradaki bu soruya canlı yayında yanıt verdi.

thumbs_b_c_26f2f9331d02ece5d9352d898b2e98da

Prof. Dr. Haluk Özener, şu ifadeleri kullandı;

"Marmara'da yılda 4-5 adet 4 büyüklüğü üzerinde deprem oluyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem ile dün meydana gelen deprem farklı fay kolları üzerinde meydana geldi. Depremin merkez üssü Çınarcık olması nedeniyle, Anadolu yakasında daha fazla hissedilmesi normal bir durum. Bu depremi beklenen büyük Marmara depremi ile ilişkilendirmek pek mümkün değil. Bu deprem bir öncü mü yoksa artçı mı bunu bilme şansınız yok. Beklenen büyük Marmara depremi tüm bilim insanlarının üzerinde anlaştığı bir konu. Ancak tabi ki zamanını bilemeyiz. Bu depremlerin de beklenen bu büyük depremin öncüsü olduğunu söylemek mümkün değil. Bu coğrafyada günde 70-80 deprem oluyor. Bu iki depremi hem birbiriyle hem de beklenen büyük deprem ile ilişkilendirmek mümkün değil."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyadan tanışıp evine davet etti, kabusu yaşadıSosyal medyadan tanışıp evine davet etti, kabusu yaşadı
İsrail yanlışlıkla öldürdüklerini duyurmuştu! Yemek artıklarıyla yardım istemişlerİsrail yanlışlıkla öldürdüklerini duyurmuştu! Yemek artıklarıyla yardım istemişler
Keserle öldürmüştü! Cinayetin ardından cinsel istismar çıktıKeserle öldürmüştü! Cinayetin ardından cinsel istismar çıktı
Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Haluk Özener
En Çok Okunan Haberler
Sokak röportajında denk geldi, akademisyen çıktı!

Sokak röportajında denk geldi, akademisyen çıktı!

Asgari ücret için nefesler tutuldu! "Net bilgi aldık"

Asgari ücret için nefesler tutuldu! "Net bilgi aldık"

Metrobüste akılalmaz görüntüler! Yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de sosyal medyadan paylaştı

Metrobüste akılalmaz görüntüler! Yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medyadan tanışıp evine davet etti, kabusu yaşadı

Sosyal medyadan tanışıp evine davet etti, kabusu yaşadı

Türkiye'de devrim niteliğinde! 1 Ocak'ta başlıyor: "Çok ağır yaptırımlar geliyor"

Türkiye'de devrim niteliğinde! 1 Ocak'ta başlıyor: "Çok ağır yaptırımlar geliyor"

Büyükşehir belediyesine şafak operasyonu!

Büyükşehir belediyesine şafak operasyonu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.