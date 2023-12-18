Marmara'daki son depremler büyük Marmara depreminin habercisi mi? Prof. Dr. Haluk Özener yanıtladı

Marmara'da son günlerde meydana gelen art arda depremler, vatandaşlarda korkuya neden oldu. Önce Bursa'da 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde, sonra Yalova'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremler sonrası herkes, 'Büyük Marmara depreminin habercisi mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, akıllaradaki bu soruya canlı yayında yanıt verdi.

Prof. Dr. Haluk Özener, şu ifadeleri kullandı;

"Marmara'da yılda 4-5 adet 4 büyüklüğü üzerinde deprem oluyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem ile dün meydana gelen deprem farklı fay kolları üzerinde meydana geldi. Depremin merkez üssü Çınarcık olması nedeniyle, Anadolu yakasında daha fazla hissedilmesi normal bir durum. Bu depremi beklenen büyük Marmara depremi ile ilişkilendirmek pek mümkün değil. Bu deprem bir öncü mü yoksa artçı mı bunu bilme şansınız yok. Beklenen büyük Marmara depremi tüm bilim insanlarının üzerinde anlaştığı bir konu. Ancak tabi ki zamanını bilemeyiz. Bu depremlerin de beklenen bu büyük depremin öncüsü olduğunu söylemek mümkün değil. Bu coğrafyada günde 70-80 deprem oluyor. Bu iki depremi hem birbiriyle hem de beklenen büyük deprem ile ilişkilendirmek mümkün değil."





