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Marmara Gölü'nde sular çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

Manisa'daki Marmara Gölü'nde suların çekilmesi dikkat çekici boyuta ulaştı - DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker: - "Şu anki su 33 milyon metreküp seviyesinde yani gölün doluluk oranı yüzde 10 civarında" - "Sulama sezonu sonlarında bu durum yaşanıyor. Yağışlarla birlikte göl tekrar dolacak"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ile Gölmarmara ilçeleri arasındaki Marmara Gölü'nde doluluk oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesine geriledi.

Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yaparak 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Marmara Gölü'nde su oranının kritik seviyelere gerilediği belirtildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan setlerle oluşturulan suni depolama gölü olan Marmara Gölü, zamanla 320 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

Yılda ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren Marmara Gölü'nde su seviyesi, yaz sezonuyla önemli ölçüde azaldı. Halen 33 milyon metreküp suyun kaldığı tahmin edilen gölde, derinlik ise yer yer 50 santimetrelere kadar düştü.

- "Normal döngü"

DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gediz Ovası'nı sulamak amacıyla oluşturulan "suni depolama gölü" olan 320 milyon metreküp kapasiteli Marmara Gölü'nde su miktarının, çekilmeyle 33 milyon metreküpe gerilediğini, gölün doluluk oranının yüzde 10 civarında olduğunu ifade etti.

Eker, Marmara Gölü'nde benzer durumların daha önce de yaşandığını hatırlatarak, "Sulama amaçlı bir göl olduğu için sulama sezonu sonlarında bu durum yaşanıyor. Yağışlarla birlikte göl tekrar dolacak. Bu sulama sezonlarında yaşanan bir döngü. Biz gölde canlı varlığının yaşamını devam ettirmek için suyu 73 kotu dediğimiz sevinin altına düşürmeyeceğiz." diye konuştu.

- "Balıkçılar zor durumda"

Gölmarmara Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Erginli de gölün sulama faaliyetlerinin yanı sıra köylüler için önemli bir geçim kaynağı olduğunu, gölde kayıtlı 80 civarında balıkçının zor günler yaşadığını anlattı.

Geçen ay Manisa'da bir çalıştay düzenlendiğini ifade eden Erginli, "DSİ, gölde yaşanan durumun bilincinde. Bu göle kesinlikle su desteği vereceklerini ve gölün kurumasına mani olacaklarını belirttiler. Bu kritik bir dönem, bundan aşağı düştüğü zaman göl kurumaya başlıyor." diye konuştu.

Erginli, gölde derinliğin azalmasına bağlı olarak balık ölümleri yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Normalde derinlik 4-5 metre civarında olması gerekirken yer yer 50 santimetrelere kadar düştü. Bazı bölgelerde sahil şeridi bir kilometre içeri çekildi. Kayıklar maalesef gidemiyor. Suların az olmasından balık ölümleri gerçekleşmeye başladı. DSİ önümüzdeki günlerde yağışların bol olduğu dönemde buraya Gediz Nehri'nden su takviyesi yapacak. Su seviyesini yeniden 50 milyon metreküp civarında tutacaklarını belirttiler."

Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi Başkanı Süleyman Bilim ise ortalama 100 ton olan balık üretiminin 30 tonlara gerilediğini ifade ederek, "Bu sene kayıklar yürüyemediğinden göle giremiyoruz. Yetkililerin bize yardımcı olması gerekiyor. Balıklarda ölümler başladı, göçmen kuşlar bile yön değiştirdi." ifadelerini kullandı.

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Gölmarmara kritik seviye Marmara Gölü su seviyesi

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