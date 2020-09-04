Marmara Üniversitesi'nden güz döneminde uzaktan öğretim kararı

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitenin 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel araştırmalarının, sosyal sorumluluk projelerinin ve üniversite etkinliklerinin sürdürülebilmesi için bugüne dek alınan ve alınacak kararlarda hassasiyetle üzerinde durulan temel ilkenin, üniversite muhitinin sağlık ve güvenliğini gözetmek olduğu belirtildi.

Karar alırken üzerinde durulan ikinci önemli ilkenin gerek uzaktan öğretim gerek örgün eğitim öğretim yoluyla olsun bir kamu hizmeti olarak sunulan yükseköğretim faaliyetlerine öğrencilerin eşit ölçüde erişimini sağlamaya çalışmak olduğu aktarılan açıklamada, "Nihayet, bir yükseköğretim kurumunun asli fonksiyonu olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin üniversitemiz bünyesinde her şart altında sürdürülebilir olmasını sağlamak diğer iki ilke kadar esas aldığımız bir başka prensiptir." ifadelerine yer verildi.

"BU ŞEKİLDE HER ŞEYDEN ÖNCE KOVID-19'A KARŞI CİDDİ BİR ÖNLEM ALMIŞ OLACAĞIZ"

Açıklamada, 65 bin öğrenci nüfusuyla Türkiye'nin en büyük yüksek öğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesinin öğretim faaliyetlerinde üzerine düşen en önemli sorumluluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi: