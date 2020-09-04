HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Marmara Üniversitesi'nden güz döneminde uzaktan öğretim kararı

Marmara Üniversitesi'nden güz döneminde uzaktan öğretim kararı

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.09.2020 22:53 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Marmara Üniversitesi'nden güz döneminde uzaktan öğretim kararı

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitenin 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin, bilimsel araştırmalarının, sosyal sorumluluk projelerinin ve üniversite etkinliklerinin sürdürülebilmesi için bugüne dek alınan ve alınacak kararlarda hassasiyetle üzerinde durulan temel ilkenin, üniversite muhitinin sağlık ve güvenliğini gözetmek olduğu belirtildi.

Karar alırken üzerinde durulan ikinci önemli ilkenin gerek uzaktan öğretim gerek örgün eğitim öğretim yoluyla olsun bir kamu hizmeti olarak sunulan yükseköğretim faaliyetlerine öğrencilerin eşit ölçüde erişimini sağlamaya çalışmak olduğu aktarılan açıklamada, "Nihayet, bir yükseköğretim kurumunun asli fonksiyonu olan bilimsel araştırma faaliyetlerinin üniversitemiz bünyesinde her şart altında sürdürülebilir olmasını sağlamak diğer iki ilke kadar esas aldığımız bir başka prensiptir." ifadelerine yer verildi.

"BU ŞEKİLDE HER ŞEYDEN ÖNCE KOVID-19'A KARŞI CİDDİ BİR ÖNLEM ALMIŞ OLACAĞIZ"

Açıklamada, 65 bin öğrenci nüfusuyla Türkiye'nin en büyük yüksek öğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesinin öğretim faaliyetlerinde üzerine düşen en önemli sorumluluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulunun aldığı tavsiye kararları ve Yükseköğretim Kurulunun salgına dair hazırladığı raporların yanı sıra öğrencilerimiz ve paydaşlarımızla yaptığımız anketler, mülakatlar ve çalıştayların sonuçları bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir.

Üniversitemizin senato kararına göre, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Bu şekilde her şeyden önce Kovid-19'a karşı ciddi bir önlem almış olacağız, riskli grup içinde yer alan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin sağlık endişelerini izale etmiş olacağız.”

Eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim usulü ile sürdürülürken üniversitenin güz döneminde bir ilki gerçekleştireceği ve üniversiteye ait yerleşkelerin öğrencilerin erişimine açık olacağı belirtilen açıklamada, "Pandemi şartlarına ve sıkı sosyal mesafe kurallarına uymak suretiyle sınırlı sayıda da olsa öğrencimiz yerleşkelerimizde bulunan sosyal imkanlardan ve açık alanlardan faydalanabileceklerdir. Yerleşkelerimizde bulunan misafirhane ve yurtlar uzaktan öğretim ve pandemi sebebiyle konaklamaya kapalı olacaktır." bilgisi verildi.

DERS KAYITLARI İNTERNET ÜZERİNDEN "ONLINE" YAPILACAK

Açıklamada, Marmara Üniversitesi'ne kayıtlı yabancı uyruklu veya uluslararası öğrencilerin diğer tüm öğrenciler gibi üniversitenin öğrenci bilgi yönetim sisteminden (ÖBYS) ders kayıtlarını internet üzerinden "online" olarak yapacakları, derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılacakları ifade edildi.

Öğretim elemanlarının yerleşkelerde araştırmalarını ve bilimsel projelerini sürdürmelerinin üniversitenin en önemli önceliklerinden olduğu, salgın ne ölçüde olursa olsun üniversitede bilimsel araştırma ve projelerin kesintiye uğramaksızın devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilim insanlarının birimlerindeki faaliyetlerini, birim yöneticilerince gerekli tedbirler alınarak sürdürmesi sağlanacak. Akademik personelimiz güz döneminde de akademik çalışmalarını ofis, araştırma merkezi ve laboratuvarlarda gerçekleştirebileceklerdir. Üniversitemizin paydaşlarıyla sosyal sorumluluk projeleri hız kesmeden devam etmektedir. Öğretim elemanı ve öğrenci kulüplerimize yeni şartlarda sosyal sorumluluk projeleri üretebilecekleri dijital ortamlar ve imkanlar sunulmaktadır. Mensup ve öğrencilerimizden üniversitemizin bilişim altyapısını kullanmak suretiyle geliştirecekleri projeleri gerçekleştirmelerini beklemekteyiz."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğuCezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu
AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara-Niğde Otoyolu açıldı! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Beren Güney: ‘Vücuduma 500 bin TL para gitti’
Beren Güney: ‘Vücuduma 500 bin TL para gitti’
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
İlginizi Çekebilir
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı!
AÖF 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak? Bursluluk sınavı giriş belgesi alma ekranı
Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sınav saat kaçta?
KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak? KYK başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK yurt başvurusu 2020 ne zaman yapılacak?
MEB liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı
Öğrenciler dikkat! MEB yeni hak tanıdı
YÖKDİL ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor?
YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL başvuruları ne zaman?
2020 ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt işlemleri detayı!
ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.