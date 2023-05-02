Marmaray çalışıyor mu, seferler durdu mu? 2 Mayıs 2023 Salı Marmaray'da intihar!

Marmaray intiharı sabah saat 08.20 sıralarında Yenikapı İstasyonu'nda gerçekleşti. İstasyonda bekleyen bir kişi Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray'ın önüne atlayarak yaşamını sonlandırdı. Bu korkunç olay sonrası Marmaray seferleri gecikmeli yapılıyor.

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray seferleri intihar olayı nedeniyle gecikmeli olarak yapılıyor.

MARMARAY SEFERLERİ DURDU MU?

Marmaray'ın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız, saat 08:23'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."

MARMARAY'DA İNTİHAR

Marmaray'da bu sabah bir intihar olayı yaşandı. Yenikapı İstasyonu'nda raylara atlayan kişi hayatını kaybetti.

İstasyonda bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

