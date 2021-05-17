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Marmaray çalışma saatleri | Marmaray normalleşmede kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

17.05.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs tarihinde son bulan tam kapanmanın ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliklerine “kademeli normalleşme” genelgesi gönderdi. Bu gelişmeden sonra ise 17 Mayıs itibariyle Marmaray seferleri eski düzenine geri döndü.

Marmaray çalışma saatleri | Marmaray normalleşmede kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı şu günlerde, kısıtlamalardan dolayı toplu ulaşım araçlarının da seferlerinde düzenlemeler yapılmıştı. Yapılan düzenlemelerle tam kapanma süreci içerisinde Marmaray Halkalı-Gebze hattının sefer sıklığı 30 dakikaya çıkarılmıştı. 17 Mayıs itibariyle tam kapanmanın son bulmasından sonra ise sefer sıklığında yeni düzenlemelere gidildi.

MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Tam kapanmayla değişen toplu ulaşım saatleri eskiye döndü.

Bölgesel trenlerin çalışma saatleri 29 Nisan'da değişmişti. Tam kapanmada Halkalı-Gebze hattı arasındaki seferler, 30 dakikada bir yapılırken, bu süre 17 Mayıs itibariyle tekrar 15 dakikaya indirildi.

marmaray

Marmaray Zeytinburnu-Maltepe durakları arasındaki hat ise eskisi gibi 8 dakikada bir hizmet vermeye başladı.

Ancak Marmaray seferleri, kısıtlamanın olduğu günlerde 30 dakikada bir yapılmaya devam edecek.

YÜKSEK HIZLI TRENDE DE DEĞİŞİKLİK

yüksek hızlı tren

Yüksek hızlı trenlerin saatlerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre trenler Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek. Ayrıca günde 22 sefer yapılacak. Yüksek hızlı tren biletlerinin temini sırasında da HES kodunun ibraz edilmesi zorunlu olacak.

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