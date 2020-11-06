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Marmaray'da linç girişimi! Kadın güvenlik görevlisine hakaret eden kişi vatandaşlar tarafından dövüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 13:51 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Marmaray istasyonunda kadın güvenlik görevlisine küfür eden kişi, o sırada istasyonda bulunan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Marmaray'da linç girişimi! Kadın güvenlik görevlisine hakaret eden kişi vatandaşlar tarafından dövüldü

Olay geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Marmaray İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre istasyonda görevli bulunan kadın güvenlik görevlisine bir kişi küfür etti. Bunu duyan diğer güvenlik görevlileri küfür eden kişiyi yakaladı ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada yaşananlara şahit olan diğer vatandaşlar ise yakalanan kişiye saldırdı.

FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Feci şekilde dövülen adamı yine istasyonda bulunan güvenlik görevlileri zor da olsa vatandaşların elinden kurtardı ve polis ekiplerine teslim etti.

Yaşanan bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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