Marmaris'te köpek balığı diye Akdeniz Zarganası'nı paspas sopasıyla kovalamışlardı! O adam konuştu: Balığı 2 gündür takipteydim

Marmaris halk plajında çekilen ve vatandaşların köpek balığı olduğunu düşündükleri balığı paspas sopasıyla kovaladığı görüntüler sosyal medyayı sallamıştı. Kısa sürede çok sayıda kişinin paylaştığı görüntülerde denizde yüzen vatandaşların yanına köpek balığına benzer bir balığın geldiği ve vatandaşlardan birinin paspas sopasıyla balığa vurarak bölgeden uzaklaştırdığı anlar yer almıştı.

Söz konusu videoda canlıyı bulundukları yerden uzaklaştıran vatandaşların denizde yüzmeye devam ettiği de görülmüştü. Ancak köpek balığı sanılan canlı ile ilgili gerçek ortaya çıkmış konu hakkında Marmaris Belediyesi açıklama yapmıştı.

BELEDİYE: YANINIZA PASPAS SOPASI ALMANIZA GEREK YOK

Belediyenin söz konusu tweetinde, "Halk plajında görülen ve köpek balığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur'' ifadelerine yer verilmişti.

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Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır.

Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur. ???????? pic.twitter.com/d9wdoe0ReN — Marmaris Belediyesi (@marmarisbeltr) July 4, 2022

''2 GÜNDÜR BALIĞIN PEŞİNDEYDİM''

Öte yandan Sabah'ın haberine göre balığı tırmıkla kovalayan Sezai Külünç açıklamalarda bulundu. Külünç, "2 gündür o bölgede balığın peşindeydim. Yakalamak istedim. İnsanlar kenara kaçmaya çalıştı. Onu görünce denize girip yakalamaya çalıştım. Öyle korkulacak bir şey değildi" dedi.





