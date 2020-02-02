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Marmaris Ummuhan teyzenin tek isteği televizyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

  Ummuhan teyzenin tek isteği televizyon MARMARİS'te, 4 çocuk annesi Ummuhan Şahin (67), yatalak annesi ve zihinsel engelli 3 kardeşine, çocuklarına baktığı gibi bakıyor.

Ummuhan teyzenin tek isteği televizyon
MARMARİS'te, 4 çocuk annesi Ummuhan Şahin (67), yatalak annesi ve zihinsel engelli 3 kardeşine, çocuklarına baktığı gibi bakıyor. Yakınlarına hayatını adayan ve alçak gönüllülüğüyle dikkat çeken Şahin, "Televizyonumuz bozuldu. Yetkililer bize televizyon alırlarsa mutlu olurum. Almazlarsa da sağlık olsun" dedi.
Turgut Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk annesi ev kadını Ummuhan Şahin, verdiği yaşam mücadelesi ile takdir topluyor. Kendi ailesinin yanı sıra Şahin, yaşlılık nedeniyle yürümeyen annesi Yıldız Çoban (89) ile zihinsel engelli kardeşleri Özkan Çoban (49), Turgut Çoban (60) ve Sebahat Çoban'a (69) da bakıyor. Annesinin ve kardeşlerinin evinde, eşi İsmail Şahin'le kalan Ummuhan Şahin, kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerini yediriyor. Annesi ve kardeşlerinin bakımını da yapan Şahin, evi de onlar için topluyor ve temizliyor. Şahin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden aldığı 2 bin 900 TL evde bakım ücretinin tamamını, annesi ve kardeşlerinin ihtiyaçları için harcıyor.
'BEN OLMAZSAM BAŞKA BAKACAK KİMSEMİZ YOK'
Annesi ve kardeşlerine baktığı için yorulmadığını vurgulayan Ummuhan Şahin, "Ben olmazsam başka bakacak kimsemiz yok. Elimden geldiği kadar bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Yemek pişiriyorum, temizlik yapıyorum. Yazın bahçeye domates ve biber tohumu dikiyorum. Erkek kardeşlerim sürekli dışarı çıkıp geziyor. Bir şey bilmiyorlar. Akşam olunca geç saatte eve dönerler. Kimseye zararları yok. Gündüz eve asla girmiyorlar. Televizyonumuz bozuldu. Yetkililer bize televizyon alırlarsa mutlu olurum. Almazlarsa da sağlık olsun" dedi.
Anne Yıldız Çoban ise "Allah kızımdan razı olsun. Gelmediği zaman 'nerede kaldı kara kızım' diye ağlıyorum" diye konuştu.

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