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Marmaris'te cinsel istismara karşı eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:46 | Son Güncelleme

MARMARİS'te bir araya gelen 50 kişi, cinsel istismar olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için eylem yaptı.

Marmaris'te cinsel istismara karşı eylem

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bir araya gelen 50 kişi, cinsel istismar olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için eylem yaptı.
CHP Marmaris İlçe Başkanlığı öncülüğünde kentteki 13 sivil toplum kuruluşun üyelerinin de katılımıyla 50 kişi, Atatürk Caddesi Türkmenistan Parkı yaya yolunda bir araya geldi. Ellerinde 'Devlet duy sesimizi', 'Çocuğun çıkarmadığı ses ol', 'Çocuklar susmasın' ve 'Geleceğimiz için adalet istiyoruz' dövizleri ile siyah balonlar taşıyan grup, yürüyüş yaptı. 500 metre yürüyerek Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na gelen grup, 10 dakika sessizce bekledi. Ardından alkışlarla cinsel istismar olaylarına tepki gösterildi. Grup adına konuşma yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen, son 10 yılda çocuk istismarının 7 kat arttığını ve 300 bin istismar vakası yaşandığını belirterek, "Yasal düzenleme yapılırken sosyal ve ekonomik önlemlere ağırlık verilmesi gerekmektedir. 10 yılda artan istismar olaylarının önüne geçmek için ciddi kararlar alınmalı. İçinde bulunduğumuz sosyal ve ekonomik koşullar düzenlenmeli. Eğitim sistemi yeniden çağdaş insani değerler anlayışı temelinde yapılandırılmalı. Ülkemizde çocuk istismarının bir daha hiç yaşanmaması için kalıcı, katılımcı ve etkin çözümü savunuyoruz" dedi.
Açıklama ardından grup, ellerindeki siyah balonları havaya bırakarak sessizce dağıldı.

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Marmaris'te cinsel istismara karşı eylemMarmaris'te cinsel istismara karşı eylemMarmaris'te cinsel istismara karşı eylem

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