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Marmaris'te ormanda kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, bitki toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 100 yaşındaki Emine Eraslan, 7 saat sonra evine 14 kilometre uzaklıkta yaralı halde bulunup, hastaneye kaldırıldı.

Marmaris'te ormanda kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, bitki toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 100 yaşındaki Emine Eraslan, 7 saat sonra evine 14 kilometre uzaklıkta yaralı halde bulunup, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaşlı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Marmaris'in 22 kilometre kırsalında bulunan Çamlı Mahallesi'ndeki evinden, dün (Cumartesi) sabah saatlerinde çıkarak ormanlık alanda bitki toplamaya giden Emine Eraslan'dan haber alamayan yakınları, gece yarısı durumu jandarmaya bildirdi. Mahalleye gelen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, saat 01.00 sıralarında bölgede arama çalışması başlattı. Gece boyunca köpeklerle yapılan arama - kurtarma çalışmaları sonucunda Eraslan, 7 saat sonra, sabah saat 08.00 sıralarında Çamlı Mahallesi Kızlar Dağı Mevkisi'nde, evine 14 kilometre uzaklıkta, yaralı olarak bulundu.
Jandarma tarafından kucakta yola kadar taşınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, buradaki ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun ceşitli yerlerinde yaralanma ve ezilmeler bulunan Eraslan, tedaviye alındı. Eraslan'ın sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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Marmaris'te ormanda kaybolan 100 yaşındaki kadın bulunduMarmaris'te ormanda kaybolan 100 yaşındaki kadın bulunduMarmaris'te ormanda kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

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