HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mars'a düşen meteorların ses sinyalleri yakalandı! Böylesini ilk kez duyacaksınız

Mars'a düşen meteorların ses sinyalleri yakalandı! Böylesini ilk kez duyacaksınız

20.09.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın sismik aracı InSight, Mars'ta bir ilke imza attı. InSight, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı. Araç, temmuz ayında bir dizi depremi tespit etmişti. NASA Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları ise resmi sitesi üzerinden paylaştı.

Sciences et Avenir bilim dergisinde yer alan habere göre, 2018'de Mars'ta sismik araştırma için gönderilen ve Paris Globe Fizik Enstitüsünün ana tasarımcısı olduğu NASA aracı InSight, gezegende bir ilke imza attı.

INSIGHT MARS'A DÜŞEN METEORLARIN SES SİNYALLERİNİ YAKALADI

Temmuz ayında bir dizi depremi tespit eden InSight, bu sefer de Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları kaydetmeyi başardı.

Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı.

Mars-1

Şimdiye kadarki en önemli gelişmelerden biri! NASA, Mars'ta organik madde bulduŞimdiye kadarki en önemli gelişmelerden biri! NASA, Mars'ta organik madde buldu

Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor.

Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine 19 Eylül, yine deprem! 1985: 8, 2017: 7.1 ve 2022: 7.6Yine 19 Eylül, yine deprem! 1985: 8, 2017: 7.1 ve 2022: 7.6
Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! Yıllarca burada saklanmışlarBu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! Yıllarca burada saklanmışlar
Topuklu ayakkabısındaki sembol olay oldu!Topuklu ayakkabısındaki sembol olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
Mars NASA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Ehliyet alırken simülasyon şartı getirildi

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı!

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı!

'7 yaşındaki kız' itirafı herkesi isyan ettirdi!

'7 yaşındaki kız' itirafı herkesi isyan ettirdi!

İngiltere'den İstanbul'a geldi, dehşeti yaşadı! Hemşire kapıyı kilitleyip taciz etti

İngiltere'den İstanbul'a geldi, dehşeti yaşadı! Hemşire kapıyı kilitleyip taciz etti

İlginizi Çekebilir

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.