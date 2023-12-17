HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Martı Tag uygulaması hakkında önemli karar: Sürücü 'otostop' dedi, son sözü mahkeme söyledi! 'Hatır taşımacılığı' detayı...

Martı Tag uygulaması hakkında önemli karar: Sürücü 'otostop' dedi, son sözü mahkeme söyledi! 'Hatır taşımacılığı' detayı...

17.12.2023 10:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de mahkemeden 'Martı Tag' uygulaması hakkında önemli bir karar geldi. Uygulama üzerinden sürücü H. O.'ya ulaşan 4 kişinin de bulunduğu araç denetime takıldı. H.O. korsan taşımacılık suçlamasını reddedip araçtaki 4 kişinin otostop çektiğini söyledi. Son sözü ise mahkeme söyledi.

Martı Tag uygulaması hakkında önemli karar: Sürücü 'otostop' dedi, son sözü mahkeme söyledi! 'Hatır taşımacılığı' detayı...

Taksi sorununa alternatif olmasıyla geliştirilen uygulamalara vatandaşlar sık sık başvuruyor. Bunlardan biri olan Martı Tag ile yapılan bir yolculuk ise sürücü H. O.'nun başını yaktı. İdari para cezası kesilen H. O.'nun aracı bir de trafikten 60 gün men edildi.

"OTOSTOP ÇEKTİKLERİ İÇİN ALDIM"

Alaçatı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta yapılan trafik uygulamasında durdurulan H.O.'nun, korsan taşımacılık yaptığı belirlendi. Bu suçlamayı kabul etmeyen H.O., aracında bulunan 4 kişinin otostop çektiğini, kendisinin de bu yüzden araca aldığını söyledi. Belediyeden izin alınmaksızın ücret karşılığı korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle H.O.'nun aracı 60 gün trafikten men edilirken, 20 bin 342 lira da idari para cezası kesildi.

thumbs_b_c_2a7f95f1ebc9b38825003addf1b669b2

İşlemin iptali için yargıya başvuran H.O., yazın Çeşme'deki evinde ikamet ettiğini, olay günü İzmir'e dönerken gece yolda otostop çeken 4 kişiyi beklememeleri için aracına aldığını söyledi.

e2a80240396f3c4809f7819343d462bc

İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Davayı görüşen İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi, denetim sırasında H.O.'ya ait araçta bulunan S.Ç., B.D., B.S., S.Y., D.S.K.'nin, H.O.'ya 'Martı Tag' isimli uygulamadan ulaştıklarını ve ücret karşılığı gitmekte olduğunu belirtti. 4 kişinin kimlik tespiti yapılmak için düzenlenen tutanağı imzaladıkları, yine H.O.'nun da tutanakta imzasının bulunduğu belirtildi.

Mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri gereğince büyükşehir belediyesi sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için yetkili belediyeden izin veya ruhsat alınması gerektiğine yer verdi.

Başlıksız-3
Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem

Mahkeme, yetkili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın H.O.'nun yolcu taşımacılığı yaptığının sabit olduğuna karar verdi. Hakim, bu nedenle H.O.'nun işlemin iptal talebinin reddine karar verdi.

6910b469ae87871f5327ee09fcaee2c9

Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Ahmet Can Gürlek şunları söyledi:

“Martı Tag uygulamasında hatır taşımacılığı yapıldığı söyleniyor. Kanunumuza göre hatır taşımacılığına en iyi örnek otostop örneğidir. Ancak uygulama kullanıldığı zaman yolcu tarafından para ödendiği için mahkeme burada bir hatır taşımacılığı olmadığına kanaat getiriyor. Yolcu taşıma sözleşmesi de var. O yüzden idare işlemin iptalinin reddine karar verdi. Burada önemli husus ücretin belirlenebilir olması. Eğer ücret belirlenebilir olmasaydı, ücret verildiğine dair bir durum gerçekleşmeseydi mahkeme bu taşıma işlemini ticari faaliyet olarak değil hatır taşımacılığı olarak nitelendirebilir davanın kabulüne ve idari işlemin iptaline karar verebilirdi."

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 ilde milyonlarca liralık vurgun yapmış! Yakayı böyle ele verdi4 ilde milyonlarca liralık vurgun yapmış! Yakayı böyle ele verdi
Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katlettiKan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti
Tekmeler yetmeyince sahneye kemerler çıktıTekmeler yetmeyince sahneye kemerler çıktı
Anahtar Kelimeler:
İzmir taksi martı korsan taksi
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

Asgari ücret zam pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu!

Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para gündemde! Sitem etti

Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para gündemde! Sitem etti

Tekmeler yetmeyince sahneye kemerler çıktı

Tekmeler yetmeyince sahneye kemerler çıktı

Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti

Kan donduran cinayet! Evini basıp çocuklarının yanında katletti

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı bekleniyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.