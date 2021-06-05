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Masaj salonunda masör kabusu: Cinsel organına zorla dokundurdu

05.06.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Sydney kentinde bir masör, masaj uygulamaları sırasında üç kadına cinsel organına dokundurduğu iddiasıyla suçlanıyor. Son olarak 71 yaşındaki bir kadın da şikayetçi olunca söz konusu masör, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Masaj salonunda masör kabusu: Cinsel organına zorla dokundurdu

Sydney'de bir masör, masaj uygulamaları sırasında üç kadına cinsel olarak yaklaşımları nedeniyle ülkede gündem konusu oldu.

CİNSEL ORGANINA DOKUNDURDU

Mayıs ayında 36 ve 39 yaşındaki kadınların şikayet ettiği masör için bu kez 71 yaşındaki bir kadından da benzer şikayetler geldi. 71 yaşındaki bir kadın, kendisine masaj yaparken adamın elini tutup genital bölgesine koyduğunu öne sürdü.

Ryde adındaki bir masaj salonunda çalışan adam, başka birini rızası olmadan kendisine cinsel olarak dokunmaya teşvik etmekle suçlanarak tutuklandı. Kadınların birbirlerini tanımadığı bilgisi de verildi.

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