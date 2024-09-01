HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. MASAK nedir, ne iş yapar? MASAK açılımı

MASAK nedir, ne iş yapar? MASAK açılımı

Burcu Tufan Burcu Tufan
25.08.2024 23:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MASAK olarak bilinen kuruluş bir finansal istihbarat birimi olarak nitelendirilir. TBMM tarafından kurulan ve ilk olarak 17 Şubat 1997’de faaliyete geçen MASAK suç gelirlerinin aklanması gibi ekonomik güvenliği tehdit eden durumlara yönelik farkındalık yaratır. Bununla birlikte Cumhuriyet Savcılığı gibi önemli makamlara bilgi aktarımı gerçekleştirilmesini sağlayan MASAK tarafından yürütülen faaliyetler yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları kapsayabilir.

MASAK nedir, ne iş yapar? MASAK açılımı

Temel görevlerinin terörizmin finansmanının sağlanması ile kara para aklamanın önüne geçilmesi olduğu bilinen MASAK Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulmuştur. Bu kuruluşun güncel faaliyet alanı ile görevlerine yönelik olan açıklamalar ise 30474 sayılı Resmî Gazete’de duyurulmuştur. Her sene yayımlandığı raporlar ile suç gelirlerinin aklanması ve ekonomik güvenliğin tehdit edilmesi gibi konularda farkındalık yaratan bu kuruluşla ilgili “MASAK ne demek, açılımı nedir ve hangi alanlarda etkili rol oynar?” sorusuna yanıt verilmelidir.

MASAK nedir?

19 Kasım 1996 tarihinde yürürlüğe girdiği bilinen 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulan MASAK’ın faaliyete geçtiği tarih 17 Şubat 1997 olarak belirtilir. MASAK’ın görev ve yetkilerine yönelik olan düzenlemelerin ise 18 Ekim 2006 tarihinde yapıldığı görülür. Bu düzenlemelerin yapılmasında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun etkili olmuştur. Günümüzde aktif bir şekilde faaliyet gösteren bu kuruluşun mevcut yetkileri ve görev alanı da 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Pek çok kişi tarafından araştırılan bu kuruluşun ne anlama geldiği açıklanırken ilk olarak “MASAK açılımı nedir?” sorusuna yanıt verilmesi gerekir. Bu birimin adının açılımı Mali Suçları Araştırma Kurulu olarak belirtilmelidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan MASAK temelde bir finansal istihbarat birimi olarak nitelendirilir. Dolayısıyla “MASAK ne anlama gelir?” diyen kişilere bu finansal istihbarat birimiyle ilgili aşağıdaki bilgiler sıralanabilir:

  • Mali Suçları Araştırma Kurulu para aklama suçu üzerine araştırma yürütülmesinde rol oynar.
  • Bu birim terörün finansmanının önlenmesi konusunda da aktif görev alır.
  • Kitle imha silahları yayılımının finansmanına izin verilmemesi için MASAK tarafından yürütülen araştırmalara ihtiyaç duyulur.
  • Yukarıda belirtilen alanlarda araştırma yapıp rapor hazırlayan MASAK tarafından ortaya çıkarılan veriler daha sonra ilgili makamlara sunulur.

MASAK ne iş yapar?

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan MASAK’ın güncel yetki ve görevlerinin yazılı olduğu 30474 sayılı Resmi Gazete’nin 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlandığı bilinir. Bu kuruluşun güncel görevleri hakkındaki veriler 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki 231. maddede düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan açıklamalara göre MASAK’ın etkin bir şekilde rol oynadığı faaliyetler aşağıdaki gibi örneklendirilebilir:

  • Terörizm finansmanı ile suç gelirlerinin aklanması gibi durumların önlenmesi amacıyla çeşitli stratejiler geliştirilmesi ve politikalar hazırlanması
  • Kara para aklamanın önüne geçilmesi için hazırlanan stratejilerin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlara doğrudan rapor sunulması
  • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının sağlanması gibi ekonomik güvenliğe yönelik tehdit oluşturacak olası risklerin saptanıp bunların önlenmesi için uygun stratejiler belirlenmesi ve araştırma yapılması
  • Yukarıda belirtilen ekonomik güvenlik tehditlerine yönelik olan şüpheli işlemlerin takip ve analiz edilmesi
  • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının yapılması gibi durumlarda ciddi şüpheler var ise bunların kanıtlarının toplanıp Cumhuriyet Savcılığı’na iletilmesi
  • Yukarıda belirtilen konularda araştırma yapılıp kanıt toplanırken gerekli olduğu takdirde ilgili alanların yurt dışındaki birimleriyle temas kurulması

MASAK raporu nedir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından suç gelirlerinin aklanması ve terörün finanse edilmesi gibi durumlara veya tehditlere yönelik olarak yapılan araştırmalar ile detaylı analizlerin yer aldığı belgeye MASAK raporu adı verilir. Bu raporda ilgili kurulun yürüttüğü çalışmaların detayları, olası tehditleri önleme stratejilerinin ayrıntıları ve şüpheli bulunan hususlar gibi veriler yer alır.

Yine MASAK tarafından belli bir ekonomik güvenlik tehdidine dair yapılan incelemelerin sonuçları, tespit edilen riskli durumlar ve bunlara yönelik olarak yürütülen soruşturmalar da söz edilen raporda belirtilir. Her sene düzenli olarak hazırlanan ve kamuoyuna duyurulan MASAK raporu terörün finanse edilmesi ile kara para aklama faaliyetlerinin çoğalması gibi durumların önüne geçilmesi bakımından önem arz eder.

MASAK ceza sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından herhangi bir tüzel veya gerçek kişiye, kurum ya da kuruluşa ceza verildiği zaman bu sürecin takip edilmesi için mutlaka ilgili makamlara başvurulmalıdır. MASAK tarafından tespit edilen suçlara yönelik olarak uygulanan yaptırımlar para cezası ya da idari ceza şeklinde belirlenebilir. Bu gibi durumlarda kişi ya da kurumlara ceza hakkında tebligat gönderilir.

Cezaya itiraz edilmesi veya uygulanan yaptırıma yönelik olarak ilgili makamla görüşülmesi için MASAK resmî sitesindeki anketler kullanılabilir. Yine MASAK ceza ödemelerinin yapılması için ikamet edilen bölgede bulunan vergi dairelerine gidilmesi ya da İnteraktif Vergi Dairesi platformunun kullanılması mümkündür.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı TCMB kara para MASAK
En Çok Okunan Haberler
Erman Toroğlu'ndan 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'e olay yaratan sözler!

Erman Toroğlu'ndan 15 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer'e olay yaratan sözler!

Kayıp Narin'i arama çalışmalarında yeni detay! Amcası telefonundaki mesaj ve aramaları silmiş

Kayıp Narin'i arama çalışmalarında yeni detay! Amcası telefonundaki mesaj ve aramaları silmiş

Türk futbolunun acı günü! 39 yaşında hayatını kaybetti...

Türk futbolunun acı günü! 39 yaşında hayatını kaybetti...

Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

Adıyaman'da dehşet evi! 1,4 ve 7 yaşındaki çocukları o anlara tanıklık etti: Cani koca önce eşini öldürdü sonra kafasına sıktı

AFAD'dan 2 ile ’Turuncu’, 22 ile ’Sarı’ kod uyarısı! Aralarında İstanbul da var

AFAD'dan 2 ile ’Turuncu’, 22 ile ’Sarı’ kod uyarısı! Aralarında İstanbul da var

Görür'den nokta atışı deprem uyarısı! "Eli kulağında! En az 7.4 büyüklüğünde"

Görür'den nokta atışı deprem uyarısı! "Eli kulağında! En az 7.4 büyüklüğünde"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.