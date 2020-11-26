Maske alırken nelere dikkat edilmeli? Çok önemli detay

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaya başladığı mart ayından beri maskeler günlük hayatın bir parçası haline geldi. Sürecin başlangıcında oldukça yüksek fiyattan piyasaya sürülen maskelerin fiyatı giderek, düşmeye başladı. Kırtasiyelerde, benzinliklerde, e-ticaret sitelerinde, hatta sokakta seyyar satıcıların bile sattığı bu maskelerin bazıları, düşük fiyatlarından ötürü kalite konusunda endişelere neden oldu. Tane fiyatı 20 kuruşa kadar düşen maskelerin kalitesiz ve standart dışı olduğunu söyleyen uzmanlar, vatandaşları doğru maske seçimi konusunda uyarıyor.

Cerrahi maskenin 3 katlı olması gerektiğini söyleyen İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, maske kutusunun üzerinde ürünün standartlara uygun olduğunu gösteren CE damgası olması gerektiğine dikkat çekti. Kutunun üzerindeki barkod sayesinde gerekli bilgilere erişilebileceğini aktaran Sayılkan, "Kutu üzerindeki barkodu, cep telefonlarına indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mobil uygulamasına okuttuğunuz zaman firmayla ilgili bilgilere ulaşırsınız. Bu sayede, firmanın kaydına, gerekli izinlerin alınıp alınmadığına ulaşılabilir. Eğer böyle bir imkanınız yoksa, eczanelerden yardım isteyebilirsiniz" dedi.