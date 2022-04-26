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Maske kararı öncesi dikkat çeken anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu üyelerini uyardı

26.04.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırılırken, 3 yıl sonra gelen kritik kararın öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama öncesinde Bilim Kurulu üyelerine seslenerek "Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi çekim yaparken" dedi.

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu tamamen kalktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl sonra gelen kritik kararı "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır" sözleriyle duyurdu.

DİKKAT ÇEKEN ANLAR! KAMERAYA YANSIDI...

Kapalı alanlarda maske zorunluğunun kaldırıldığının açıklandığı toplantıda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu.

ERDOĞAN, BİLİM KURULU ÜYELERİNİ UYARDI

maske

Koca'nın konuşmaya başlamasından hemen önce gazetecilerin görüntü aldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeleri takılı olan kurul üyelerine uyarı geldi. Erdoğan, "Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi çekim yaparken" dedi.

Bunun üzerine Bilim Kurulu üyelerinin maskelerini çıkarttığı görüldü.

SON DAKİKA: 3 yıl olmuştu... Kapalı alanlardaki maske zorunluluğu tamamen kaldırıldı! Toplu taşımada ise...SON DAKİKA: 3 yıl olmuştu... Kapalı alanlardaki maske zorunluluğu tamamen kaldırıldı! Toplu taşımada ise...


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maske Recep Tayyip Erdoğan bilim kurulu

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