Maske kararı öncesi dikkat çeken anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu üyelerini uyardı

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu tamamen kalktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl sonra gelen kritik kararı "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık üç yıldır kapalı ortamlarda kullanılan maske zorunluluğu kaldırılmıştır" sözleriyle duyurdu.
Kapalı alanlarda maske zorunluğunun kaldırıldığının açıklandığı toplantıda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu.
Koca'nın konuşmaya başlamasından hemen önce gazetecilerin görüntü aldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeleri takılı olan kurul üyelerine uyarı geldi. Erdoğan, "Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi çekim yaparken" dedi.
Bunun üzerine Bilim Kurulu üyelerinin maskelerini çıkarttığı görüldü.