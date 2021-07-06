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  4. Maske takmadı, polisi görünce tepkisi şaşkına çevirdi: Takılmayacak diye biliyordum

Maske takmadı, polisi görünce tepkisi şaşkına çevirdi: Takılmayacak diye biliyordum

06.07.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Maske takmayan kadın, polisi görüp, uzaklaşmaya çalışınca durdurularak, maske kullanması yönünde uyarıldı. Genç kadın, ''Maske takılmayacak diye biliyordum, çok pardon hemen takıyorum'' diyerek şaşkına çevirdi.

Maske takmadı, polisi görünce tepkisi şaşkına çevirdi: Takılmayacak diye biliyordum

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, normalleşmeyle birlikte denetimlerini sürdürüyor. Kentin en kalabalık noktası olan Gazi Caddesi’nde denetim yapan ekipler, maske takmayan ya da doğru kullanmayanları uyardı.

''ÇOK PARDON HEMEN TAKIYORUM''

Maskesiz dolaşanlar, polisin uyarısıyla ‘Maskem var ama cebimde unutmuşum', 'Maske takılmayacak diye biliyordum, çok pardon hemen takıyorum', 'Hava çok sıcak’ bahanelerini sıraladı. Bazı kişiler ise polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı. Maske takmayan kadın, polisi görüp uzaklaşmak isteyince ekipler tarafından durduruldu ve maske kullanması yönünde uyarıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Çorum
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