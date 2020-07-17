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  4. Maske takmadığı için para cezası kesilen genç, bir gün sonra koronavirüse yakalandı

Maske takmadığı için para cezası kesilen genç, bir gün sonra koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 12:54 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele sürerken, bazı vatandaşlar ise maske takmamakta ısrar ediyor. Aydın'da yaşanan olayda, maske takmadığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında para cezası uygulanan 23 yaşındaki gence, bir gün sonra Kovid-19 tanısı konuldu.

Maske takmadığı için para cezası kesilen genç, bir gün sonra koronavirüse yakalandı

Alınan bilgiye göre, dün, Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı.

Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı.

O.A. ise kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi oldu.

Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada O.A. ile temasta bulunan polislerin Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

(AA)

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