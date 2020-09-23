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Maske takmayan kardeşlere ceza yazmak isteyince... Böyle saldırdılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Edirne'de maske takmayan kişi için tutanak tutmak isteyen polisler, saldırıya uğradı. 2 polis memurunu yumrukla yaralayan kardeşler ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Maske takmayan kardeşlere ceza yazmak isteyince... Böyle saldırdılar!

Kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, Yoğurtçular Sokak'ta maske takmayan A.I. ile kardeşi B.I.'yı uyardı. Kardeşler uyarıyı dikkate almayınca, polis, haklarında tutanak tutmak için kimliklerini istedi. Ancak iki kardeş, kimlik vermeyi reddetti. Bunun üzerine polis ekipleri, A.I ile B.I.'yı gözaltına almak istedi. Bu sırada yaşanan arbedede, kardeşler yumrukla 2 polis memurunu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. İki kardeş güçlükle gözaltına alındı, yere yatırılıp, kelepçe takılarak emniyete götürüldü. Yaralı polisler ise hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Yapılan araştırmada, kardeşlerden birinin 'İnsan kaçakçılığı' suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Bu arada olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

'MASKE TAKMAYIP POLİSE DİRENDİLER'

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Olaya şahit olan Batuhan Kıran, maske takmayan 2 kişiyi polisin durdurduğunu belirterek, "Polis, maskelerini takmasını söyledi. Ben de onlara maske uzattım, biri taktı diğeri takmadı maskeyi. Ondan sonra polis de tutanak tutmak için diğer ekipleri çağırdı. Bunlar hala direndi. Polisi darp ettiler, bir de devlete hakaret ettiler. Ondan dolayı ters kelepçe yapıp aldılar arkadaşları. Ben ceza kesilmesin diye maske verdim ama biri takmamayı tercih etti elinde salladı maskeyi. Kışkırttı daha doğrusu. Sonra devlete ve polislere hakaret etti" dedi.

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DHA

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