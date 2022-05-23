Maske yasağı kalktı mı? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni bir dönem başlıyor. Peki Maske yasağı kalktı mı? Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu yok mu? Konuya ilişkin detaylar ve Bakan Koca'nın açıklaması haberimizde...

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan böyle maske kullanımının toplu taşımada da zorunlu olmayacağını ifade etti.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU YOK MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!"

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 852 testte 905 vaka tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybederken, 1019 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 836 bin 527, 2'nci dozda 53 milyon 58 bin 53 ve 3'üncü dozda 27 milyon 787 bin 380 olmak üzere 147 milyon 678 bin 850 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

