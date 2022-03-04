Maske zorunluğu kalktı mı 2022? Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? Okullarda, toplu taşımada, AVM'lerde maske şart mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Maske yasağı ile ilgili yeni gelişmeyi duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Mart 2022 Cuma (bugün), koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanımı zorunlu kılınan maskeler ile ilgili genelge 81 ile gönderildi. Bu kapsamda Maske zorunluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? Okullarda, toplu taşımada, AVM'lerde maske şart mı sorularının yanıtı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı son dakika açıklaması ve genelgeye ilişkin detaylar haberimizde...

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI 2022?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı yaptığı açıklamada Aartık açık havada maske kullanmak zorunda olunmadığını, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunda olunmayacağını belirtip "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı bugün 81 ile maske kullanımına ilişkin genelge gönderdi.

MASKE KULLANIMI NERELERDE DEVAM EDİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre; okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor.

AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kalktı.

OKULLARDA, TOPLU TAŞIMADA, AVM'LERDE MASKE ŞART MI?

İçişleri Bakanlığı 81 ile maske kullanımına ilişkin genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısında; 'Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği' vurgulanarak Maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir. Bu kapsamda;

1. UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER

1.1­ İlgili Bakanlık Genelgelerimizde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

2. MASKE KULLANIMI

2.1­ Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

2.2­ Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

3. HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ

3.1­ Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

4. PCR TESTİ

4.1­ Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazıistenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir.

5. SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI

Sağlık Bakanlığının ilgi (b) yazısı doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir;

5.1­ Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

5.2­ Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.

5.3­ 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

5.4­ Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

5.5­ Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.

Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasının sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim."

