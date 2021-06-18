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Maskeler ne zaman çıkacak? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

18.06.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılının mart ayından beri koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Öyle ki maske olmaksızın dışarı adım atamaz olduk. Son dönemde aşılama hızının iyice artmasıyla birlikte, maskeleri ne zaman çıkaracağımız merak ediliyor.

Maskeler ne zaman çıkacak? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkarken maske takmak tüm dünyada zorunlu hale getirilmişti. Aşılamalar hız kazanırken bazı ülkelerde açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Ülkemizde de son dönemde aşılama hızı büyük bir hız kazandı. Tüm sigortalı çalışanların yaş sınırı aranmaksızın aşılanması ile birlikte epey bir yol aldık. Şimdi maskelerin ne zaman çıkarılacağı merak ediliyor.

MASKE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşılanmanın hız kazanmasıyla birlikte herkesin gözü kulağı güzel haberlere çevrildi. Yaz günlerinde maskenin takılması daha da zorlaşırken, aşılama ile birlikte maskelerin ne zaman çıkarılmaya başlanacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, temmuz-ağustos aylarında kısıtlamaların esnetileceğini belirterek “Dünya üzerinde hiçbir bilim insanı bu salgının ne zaman biteceğini maalesef bilmiyor. Çünkü bu salgın geçmişteki salgınlardan çok farklı seyreden bir salgın. Onun için bütün dünyada bitmediği sürece, bu salgının hiçbir zaman bitmediğini bilmemiz gerekiyor” dedi. Maskeyle ilgili olarak ise “Büyük ihtimalle açık havada, belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili olarak yetkililerden maskelerin ne zaman çıkacağı ile ilgili net bir açıklama verilmedi. İstanbul İl Sağlık Müdürü’nün açıklamalarına göre temmuz-ağustos aylarında açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılacak gibi görünüyor. İlerleyen günlerde net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, nüfusa göre İstanbul'da 9,5 milyon insanın aşılanması gerektiğini söyleyerek, "Şu ana kadar 6,5 milyon aşıladık, 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız" dedi. Açık havada mesafenin korunduğu sürece maske kullanımının kalkabileceğini vurgulayan Memişoğlu, müjdeyi, "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" diyerek verdi.

Maskeler ne zaman çıkacak? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacakk

İSTANBUL’DA VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Prof. Dr. Memişoğlu, “11 Mart 2020’den beri bu mücadeleyi veriyoruz. Şu anda İstanbul’da o zamandan beri görülen pozitiflik anlamında en az vakayla karşılaşıyoruz. Böyle devam etmesi için herkesin uyum göstermesi gerekiyor, aşı yaptırması gerekiyor. En azından şunu net söyleyebiliriz ki; temmuz ve ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda. Hastanelerimiz covid harici bütün fonksiyonlarını yürütmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Prof. Dr. Memişoğlu okullara ilişkin olarak: “Vaka sayılarımız bu seviyede olursa ya da aşağı düşerse ben okulların rahatlıkla açılacağını öngörüyorum. Zaten aşılama da bunu sağlayacak. Artık çocuklarımızın sosyal yaşamları ile beraber okuldaki arkadaşlarına, öğretmenlerine Eylül ayında rahatlıkla kavuşacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili olarak da “Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

“TEMMUZ’DA AŞILAMAYI BİTİRMİŞ OLURUZ”

Aşılamaların tüm hızla devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şöyle konuştu:

  • Şu andaki nüfusa göre İstanbul’daki 9,5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. 16 Haziran saat 00.00 itibariyle İstanbul’da 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldı.

  • Yaklaşık 2,5 milyon kişi ikinci dozunu tamamladı. Yani artık 2,5 milyon kişi İstanbul’da aşılı durumda. 3 milyonu kaldı. Bunu da Temmuz’un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız. Her yaş grubuna göre hedefimiz değişiyor.

  • 12 yaş üstü olan bütün insanlarımızı aşılamış olacağız. Bizim aşı takip sistemimiz dünyadaki en iyi sistemlerden bir tanesi ve 2009 yılında kuruldu. Bununla beraber şu anda İstanbul’da normal şartlarda 400 bin doz aşı yapabilir haldeyiz.

“İKİNCİ DOZ SİNOVACLARI YAPABİLİYORUZ, BİONTECH’LE STOK SORUNUMUZ YOK”

Yeterli sayıda aşı olduğunun altını çizen Memişoğlu, söyle konuştu:

  • İkinci doz Sinovac aşıları yapabilir haldeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de Sinovac’ın birinci dozları da yeniden insanlarımızın kullanımına ve tercihine bırakılacak. Ama şu var, Biontech ile ilgili hiçbir aşı sorunumuz yok. Stok sorunumuzda yok. Ne kadar talep, o kadar aşı var elimizde.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske

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